Станислав Черчесов: "Вызов Бухарова связан не только с его голом в ворота "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что внимательно следит за выступлением полузащитника Романа Нойштедтера за "Фенербахче". Он добавил, что вызов нападающего "Ростова" Александра Бухарова связан не только с его голом в ворота "Манчестер Юнайтед".

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Как следили за Нойштедтером и на какой позиции его видите?

– Все игры смотрим. Он довольно регулярно выходит в составе "Фенербахче". В последних матчах был центральным защитником. Достаточно надежно, ТТД хорошие. Мы с ним вчера говорили, я сказал, чего от него жду.

– Чем впечатлил Бухаров? Его не было в сборной семь лет.

– Дело не только в голе в ворота "МЮ". Мы видим, как человек работает. И по какой системе играет. Наши двери открыты, Бухаров и Гранат себя проявили.

– Смолов и Глушаков травмированы, но их вы тоже вызвали.

– Фернандес, Глушаков и Смолов под вопросом, поэтому и список у нас достаточно длинный. Жиркова тоже из-за травмы поменяли, Кудряшов из-за повреждения не играл. Кроме того, впереди еще еврокубки, еще один тур.

Учитывая, что мы проводим сбор в Краснодаре, Смолов даже в случае травмы должен будет присутствовать на теориях. Просто в противном случае он пропустит уже третий сбор подряд. А виртуальные игроки – это не то, что нам нужно.

У Глушакова травма, думаю, менее серьезная. И он тоже в любом случае должен быть в команде, дышать с ней одним воздухом. (Филипп ПАПЕНКОВ)