Станислав Черчесов: "Встречался с Левом в Лондоне и не чувствовал тревоги в его голосе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о встрече со своим коллегой и другом Йоахимом Левом, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды Германии.

– Главный тренер сборной Германии, ваш друг Йохаим Лев находится в шатком положении. В случае победы в контрольном матче вы можете и лишить его должности.

– Мы, кстати, не так давно завтракали с ним в Лондоне. И в его голосе я не чувствовал какой-то тревоги. Он – тренер высокого уровня. Последние игры немцев, если брать результат, то они были неудовлетворительные. Но если брать саму игру, особенно матч с французами, то она было очень высокого качества. Видимо, там тоже идут определенные перемены, пять футболистов играло других. Понятно, что нам предстоит тяжелый матч. Понятно, что у нас это контрольный матч, мы будем готовиться к шведам. Повторяю: нам надо правильно распределить силы, чтобы в обоих матчах мы были конкурентоспособны.

– Вы говорили, что хотите возглавить "Баварию". А сборную Германии?

– Я не сказал, что хочу. Это даже не цель. Просто спросили, какой клуб, и я ответил – мюнхенская "Бавария" подходит. Но я один тренер на свете что ли? Я не хочу кого-то возглавлять, просто это клуб, который мне нравится, вот и все. (Александр Рогулев)