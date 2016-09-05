Станислав Черчесов: "Все секреты с составом выдавать не буду"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем против Ганы отметил, что в товарищеской встрече с Турцией (0:0) россияне выглядели командой, которая понимает на поле, что она хочет, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам наставника, в завтрашнем поединке могут быть использованы другие схемы и другие игроки по сравнению с матчем в прошлую среду.

– Как будет построена игра – в три или четыре защитника и повлияет ли на схему травма Дмитрия Тарасова?

– Хороший и профессиональный вопрос, вовремя заданный. Нам не все удалось, что мы хотели, в Турции, но мы выглядели командой, которая понимает на поле, что она хочет. Сейчас у нас было время, мы его использовали. Теперь могут быть использованы и другие схемы с другими игроками, которых нам бы хотелось посмотреть. Завтра уже все увидите. А сегодня у нас есть еще тренировка. Того же Дзагоева мы поберегли в Турции, потом он проводил все занятия. И сегодняшний вечер покажет, кто на что способен. Но все секреты с составом, естественно, выдавать не буду. А то скажу – а завтра вы заявите, что вас обманули.