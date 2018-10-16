Станислав Черчесов: "Временные неудачи сборной Германии быстро забудутся"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" заявил, что не видит у Германии системного кризиса. 15 ноября россияне сыграют с немцами в товарищеском матче.

– "Система" и "Германия" – это слова-синонимы, - подчеркнул Черчесов. - Системного кризиса там быть не может. Понятно, что большой турнир только прошел. Игроки сборной Германии выступают в топ-клубах, доходят до финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому нагрузка у них соответствующая. Думаю, что у них будет естественная смена поколений. Временные неудачи Германии быстро забудутся. Они опять будут конкурентоспособны.

Лига наций: расписание матчей, календарь игр, результаты и турнирное положение