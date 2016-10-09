Станислав Черчесов: "Вратарь? Не задавайте вопросов по индивидуальностям"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал рваной игру своей команды в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Специалист посетовал на большое количество индивидуальных ошибок у подопечных, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Чувства, наверное, смешанные у вас?

– Конечно. Великолепный стадион, отличная атмосфера, и я бы сказал – рваная игра. На таком уровне надо стабильно играть с первой до последней минуты. Нам есть над чем работать.

– Какую оценку поставите сборной?

– Смотря за что. За кулисы – пять. За то, что вернулись в игру и боролись, – тоже. За результат – два. За индивидуальные просчеты – тоже. Мы не можем довольствоваться только хорошей игрой. Надо еще выигрывать.

– По вратарю можно спросить?

– Не задавайте вопросы по индивидуальностям. Мы говорим об игре, а не о конкретных позициях.

– Насколько удовлетворены содержанием игры?

– Мы с первых минут дали команде подержать мяч, потом начали делать то, что планировали, – прессинг. Они выбивали мяч, но подбор у нас не получался. Были в игре хорошие моменты. А были из-за индивидуальных просчетов и не очень.