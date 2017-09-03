Станислав Черчесов: "Во втором тайме были ошибки, которые меня расстроили"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил удовлетворение игрой команды в первом тайме контрольного матча с "Динамо" (3:0). Также он оценил дебют Константина Рауша и Мариу Фернандеса в национальной команде.

– Первый тайм нам удался лучше. Многое получалось. И это уже хорошо, – начал Черчесов. – В таких играх легче тем, кто выходит с первых минут, а потом игра невольно ломается, попасть в нее, выходя на замену, сложнее. Это нормально. Получалось не все, но старались выполнять все, о чем просили. Первым таймом доволен. А вот во втором тайме случались непозволительные ошибки, которые меня расстроили.

– Как вам дебюты Рауша и Фернандеса? И что скажете о братьях Миранчуках?

– Рауш и Фернандес сыграли квалифицированно. Они опытные ребята, это игроки, которые нам в той или иной степени помогут. Миранчуки, как мы и просили, перенесли в сборную то, что есть у них в "Локомотиве". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия - "Динамо"