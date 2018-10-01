Станислав Черчесов: "Видим Головина, который нам поможет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду на матчи со сборными Швеции и Турции полузащитника "Монако" Александра Головина.

- Не так много изменений в составе сборной. Что скажите про вызов Дзагоева и Миранчука?

- Что касается Дзагоева, то час назад мы с ним общались. Он готов, с каждой игрой он как обычно добирает. У них еще две игры впереди, с "Реалом" поеду посмотрю лично. Миранчук и голы забивает, и передачи отдает. Оживает. Мы видим, что есть прогресс по сравнению прошлым месяцем.

- Почему вы вызвали Головина и не дали ему время закрепиться в "Монако"? Когда вы в прошлом году не вызывали Дзюбу, объясняли это именно тем, что давали ему шанс закрепиться в "Арсенале".

- Как я могу тут ответить? Головин - это наш футболист, который нам нужен в составе. И еще, кто работал и играл за границей, меня поймут, сейчас ему вызов намного нужнее, чем оставаться там. Только-только он начал осваиваться. Мы даем возможность ему опять почувствовать себя в родной команде. Для него, думаю, это было бы правильно.

- Согласны, что Головину тяжело в "Монако"? Команда играет просто ужасно.

- А я бы не хотел говорить, как играет "Монако". Головину не тяжело. А мы не смотрим, как команда играет, мы следим за нашими футболистами, тех, кто нас интересует. Остальными нюансами мы не интересуемся, не знаем ситуацию внутри клуба. Мы видим, что Головин здоров, готов. Подмечаем нюансы определенные, которые мы знаем про него. Мы видим Головина, который нам поможет (Александр Рогулев).

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