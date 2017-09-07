Станислав Черчесов: "Вернусь ли я в "Легию"? Только бог знает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что до сих пор является фанатом "Легии". Специалист также добавил, что сосредоточен на работе в национальной команде.

– Вернусь ли я в "Легию"? Только бог знает, – цитирует Sport.pl Черчесова. – На данный момент моя задача – подготовить сборную Россию к чемпионату мира. Я должен выжать максимум из игроков. Но я все еще фанат "Легии". До сих пор слежу за новостями клуба и смотрю матчи. Но не могу сказать, вернусь я в Польшу или нет. Сейчас я сосредоточен на сборной России.

Напомним, что Черчесов возглавил "Легию" в сезоне-2015/16 и выиграл с ней чемпионат и Кубок Польши. После этого специалист стал главным тренером сборной России.