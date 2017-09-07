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21:08 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Верили, что сборная России может выиграть Кубок конфедераций-2017"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не удовлетворен результатами национальной команды на Кубке конфедераций-2017. Специалист также добавил, что его подопечные прибавили в качестве игры.

– Кубок Конфедераций? Если говорить о результате, то мы не можем быть удовлетворены, - цитирует Sport.pl Черчесова. - Мы не вышли из группы, когда наша цель была победить на этом турнире. Мы возлагали на этот Кубок большие надежды, так как верили, что нам по силам завоевать титул.

Хотя, в то же время, мы выполнили наши задачи. Это был новый менталитет, новая мотивация, новая тактика, новая система игры. От матча к матчу мы выглядели все лучше и лучше. На тренировках мы усердно работали. Мы нашли ответ на вопрос: "Что нам нужно улучшить?". Уверяю вас, с каждым днем мы становимся сильнее.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Bibigon2000

опять о себе во множественном числе...может таки в белые столбы?...

21:31

marksan

Aha____ Как сказал ВВП про Ксюшу "Каждый гражданин России может стать президентом"!

21:26

marksan

Чего это Стасик объелся? Какая победа в КК? Не смешите мои тапки!

21:25

Aha

Посмеялся от души! Победить на этом турнире))))) я тоже хочу быть Царём Батюшкой, но как=то не срослось)))))

21:13