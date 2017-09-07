Станислав Черчесов: "Верили, что сборная России может выиграть Кубок конфедераций-2017"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не удовлетворен результатами национальной команды на Кубке конфедераций-2017. Специалист также добавил, что его подопечные прибавили в качестве игры.

– Кубок Конфедераций? Если говорить о результате, то мы не можем быть удовлетворены, - цитирует Sport.pl Черчесова. - Мы не вышли из группы, когда наша цель была победить на этом турнире. Мы возлагали на этот Кубок большие надежды, так как верили, что нам по силам завоевать титул.

Хотя, в то же время, мы выполнили наши задачи. Это был новый менталитет, новая мотивация, новая тактика, новая система игры. От матча к матчу мы выглядели все лучше и лучше. На тренировках мы усердно работали. Мы нашли ответ на вопрос: "Что нам нужно улучшить?". Уверяю вас, с каждым днем мы становимся сильнее.