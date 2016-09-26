Станислав Черчесов: "Васин последними успехами заслужил вызов в сборную"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пригласил в команду полузащитника Павла Могилевца для знакомства, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист заявил, что в эпизоде с пропущенным голом от "Уфы" защитник "Спартака" Илья Кутепов совершил просчет.

– Чем вам приглянулись вызванные Могилевец и Васин?

– Могилевец и прошлый чемпионат провел на хорошем уровне в "Ростове", помог выиграть серебро. В этом году я просмотрел много матчей "Зенита" на сборах, Павел тоже качественно играл. Сейчас восстановился после травмы, сыграл 70 минут в Кубке России. В опорной зоне у нас есть определенные вопросы, которые мы должны решить. Поэтому и вызвали Могилевца для знакомства. Вы же помните – в прошлый раз приглашали точно так же Кутепова. Познакомились, а теперь он уже в основном списке.

– Кстати, по поводу Кутепова. Вчерашняя его ошибка в игре с "Уфой" вас не смутила?

– Вы считаете, что это ошибка? По-моему, недочет. Или просчет. Каждый называет по-своему. Мы все видим. Но это не значит, что Кутепов – не качественный футболист.

– Одна ошибка не может повлиять на ваше решение?

– Еще раз: один просчет. Но, естественно, мы строго спрашиваем за какие-то вещи. Защитник – позиция, где ошибаться нельзя.

– Что скажете по поводу Васина?

– Если первые туры он играл не совсем уверенно, все-таки новая команда, какие-то вещи Виктор должен был для себя понять, то последние несколько матчей провел хорошо. Я смотрел игры "Уфы" с "Локомотивом" и "Спартаком", команда неслучайно не пропускает, там достаточно надежная оборона.

Опять же – в сборной есть позиции, где мы должны собирать много информации про футболистов. И думаю, что Васин последними успехами заслужил вызов. И он тоже находится в списке тех, с кем мы хотим познакомиться. Двери в сборную, как говорится, для всех открыты, но мы не можем в эти открытые двери приглашать футболистов, пока их реально не просмотрели.

– Если не секрет, окончательное решение по Васину приняли после матча со "Спартаком"? Или оно назрело давно?

– Мы же не можем оценивать только по одной игре. Ошибся кто-то вдруг или, наоборот, здорово сыграл. Сравниваем, постепенно для себя делаем выводы. Наблюдаем, как футболисты проявляют себя в клубах, потом смотрим, как они себя ведут в коллективе сборной. Все-таки хороший набор игроков не значит, что у тебя хорошая команда. Помните же, что сказал недавно мой коллега Конте?

– Они с Могилевцем будут задействованы только в тренировочном процессе? Или есть вероятность, что вы задействуете кого-то в матче с Коста-Рикой?

– Кутепова, как вы помните, мы вызвали тоже для знакомства. А он в результате был в заявке на оба матча с Турцией и Ганой. Все игроки будут работать наравне в общей группе, просто Могилевец и Васин изначально понимают, для каких целей их привлекли. Чтобы потом не было вопросов, если вдруг кто-то из них в игровом занятии вместо 50 минут будет задействован 30.

Черчесов снова не вызвал в сборную Кокорина и пригласил Васина и Могилевца