15:15 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "В воротах будет Лунев"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Андрей Лунев займет место в воротах в матче Лиги наций против Швеции.

– Сборную накрыла настоящая эпидемия. Знаю, не любите слово "проблемы", но все-таки – каково это фактически создавать новую команду за такие сжатые сроки?

– Проанализировали матч с Германией, посмотрели шведов, посмотрим еще, подготовка идет полным ходом, а тех, кого нельзя выставить, мы не выставим – они покинули расположение. В целом все все идет своим чередом, нормально готовимся.

– Кто будет в воротах?

– Лунев. (Дмитрий Зеленов)

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

Швеция - Россия

 

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