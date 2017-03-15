Станислав Черчесов: "В три защитника действовать комфортнее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что схема с тремя защитника комфортнее для национальной команды.

– Вы сказали, что останетесь верны схеме в три защитника. Почему решили остановиться на ней? В конце прошлого года запомнилось ваше высказывание: "Ариго Сакки сказал, что когда у тебя есть два суперклассных защитника, лучше играть в четыре. Когда таких мастеров нет, лучше насыщать оборону".

– Это сказано образно. Мы не говорим, что у нас нет классных квалифицированных ребят. Кроме Новосельцева вызвали всех, кто был на последнем сборе.

– Почему?

– Он не играл на сборах. Видим, что перспективы у него в "Зените" может и не быть. Никого не вычеркиваем, но имеем подобные факторы в виду. А в три защитника пока действовать комфортнее. У Васина, Кутепова, Семенова, Кудряшова, Джикии, Нойштедтера не слишком богатый опыт выступлений на таком уровне, но со временем они станут расти. Верим, что они прибавят. И тогда в случае необходимости можем перейти на два центральных. Доверие к ребятам есть, потенциал виден. На чемпионате мира-2014 Голландия и Коста-Рика действовали в три – и обе команды далеко продвинулись в турнире.

– Многие клубы тоже перешли на эту схему.

– Да. ЦСКА, "Локомотив". И для нас это подспорье. Того же Дзагоева и Головина можно смотреть на позиции инсайдов, Мариу Фернандеса – бровочника. На это тоже рассчитывает наш тренерский штаб.

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