Станислав Черчесов: "В "Спартак" минувшей осенью меня никто не звал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вел никаких переговоров по поводу того, чтобы возглавить "Спартак" минувшей осенью. Он добавил, что следит не только за красно-белыми, но и за всеми клубами, а также игроками сборной – нынешними и потенциальными.

– Вы обмолвились, что по-прежнему остаетесь красно-белым. После отставки Карреры вас не звали на царствие в народную команду?

– Я привык мыслить не абстракциями, а конкретными категориями. Думал ли я о том, чтобы возглавить сборную России? Когда предложили, стал размышлять. Зачем думать о том, чего нет? В "Спартак" минувшей осенью меня никто не звал, никаких разговоров на эту тему я ни с кем не вел, - сказал Черчесов в интервью ТАСС.

– Но вы ведь наверняка следите за происходящим в команде?

– Не то слово! Вот посмотрите: у меня на столе лежит подробнейшая информация по каждому матчу чемпионата России. Мирослав Ромащенко анализирует технико-тактические данные, Владимир Паников – функциональную подготовку. "Енисей" – "Урал", "Ростов" – "Уфа". И так далее… Статистика, аналитика. Следим за всеми клубами, а также игроками сборной – нынешними и потенциальными.

Однако публично обсуждать состояние дел в конкретных командах, разумеется, не буду. Не моя зона ответственности. Понятно, что форма, функциональная готовность футболиста напрямую зависит от того, что происходит в его клубе. Это отражается и на нашей работе, но, повторю, я не вправе давать оценки коллегам.