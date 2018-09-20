Станислав Черчесов: "В случае неудачи, книга о сборной бы называлась "Чемпионы разбитых сердец"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время презентации книги Игоря Рабинера "Чемпионы наших сердец" об успехе нашей команды на чемпионате мира-2018 ответил на вопросы ведущего мероприятия и в том числе самого Игоря.

- Что для вас самое дорогое, чего удалось достичь?

- Мы завоевали сердца наших болельщиков. Страна объединилась и помогала нам. Если бы мы стали чемпионами мира, было бы меньше пафоса, но больше дела.

- В какой момент вы поняли что, эти игроки вас не подведут?

- Мы в них всегда верим. В спорте надо правильно воспользоваться ситуациями. Саудовцы поменяли тренера до турнира, испанцы поменяли тренера во время чемпионата. Жалко, что здесь нет игроков, они больше достойны похвалы нежели мы. Передам им привет.

- Что для вас будет самым интересным в книге?

- Не знаю, что сочинил мой друг. Но надеюсь, что 50 процентов будет правдой. Игорь все равно бы написал книгу, и тогда бы она в случае неудачи называлась "Чемпионы разбитых седрец".

- Вы часто даете интервью Игорю Рабинеру. Почему?

- Не только ему, но и Симонову. Главное - это доверие, которое должно исходить от прессы. Игорь ход моих мыслей понимает, где шучу, где нет. Со мной когда разговариваешь, сложно потом редактировать. Единственный вопрос: надеюсь, сейчас без орфографических ошибок написана книга? А то запятая не там иногда стоит.

- Когда поняли, что Черышев готов выйти на поле во время первого матча чемпионата ? Интуитивно или предполагали такой вариант событий?

- Я уже забыл, как было. Знаем Черышева, знали, в какую систему мы играем. Сыграл он с французам, потом позвали на сбор (перед ЧМ-2018. - Прим. "СЭ"), заслужил вызов в сборную. Для нас не стало удивлением его выступление, только для вас.

- Вы приглашали Дениса Мацуева на сбор. Почему?

- Позитивный человек, талантливый. Думал, он больше нот знает, чем слов. Не только он приезжал. Гус Хиддинк и Марко Амелия тоже были у нас. (Арман Мкртчян)

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