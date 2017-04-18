Станислав Черчесов: "В сборную России не вызываю футболистов, которые точно не будут играть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что в состав национальной команды не попадают игроки, которые точно не появятся на поле. По словам специалиста, нет смысла выдергивать футболиста из клуба, если в это время он сможет себя проявить.

- Как вы определили, когда вызвать в сборную России Дениса Глушакова? - вопрос Черчесову.

- Это из той же серии, что и история с Кокориным, только вид сбоку. Тогда закончился чемпионат Европы, вокруг команды был некий негатив. Наверное, правильно побыть тому или иному игроку вне команды. Он и себя оценил, и со стороны посмотрел. Опять же, у "Спартака" тогда сменился тренер. Было нужно, чтобы в команде он занял позицию, которую он сейчас занимает.

Давление? Если честно, я не помню чего-то такого в связи с этим. Мы смотрим на это спокойно, даем футболистам проявить себя в клубе и не выдергивать их. Если футболист в сборной у меня не будет играть, то зачем его вызывать, когда в команде он может проявить себя или пробиться в основной состав? Также и в молодежной сборной. Мы не вызываем игроков, если они точно не будут играть.

- Каррера сказал после матча с "Зенитом", что у "Спартака" было больше внутри. Что для вас значат эти слова? Как бы вы их могли растолковать?

- То, что было вчера на стадионе, мы год назад переживали в "Легии". Я понимаю, о чем он говорит. Тогда у нас тоже было больше внутри.

- Удовлетворены ли вы, что внутри у сборной?

- Думаю, что наметки есть. Футболисты начинают понимать. Каждый второй матч мы играли лучше, потому что игроки больше находятся под нашим контролем - потихоньку мы можем подвести их к каким-то моментам.

Мне кажется, что это заметно и зрителю. Не случайно, что на всех наших играх были аншлаги, кроме первой после чемпионата Европы. Я уже говорил раньше, что до последней минуты сборную России нужно поддерживать, а после уже можно критиковать, ругать, хвалить. Это уже в зависимости от того на что мы наиграли.