14:19 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "В сборную России часто приезжают допинговые офицеры, никаких нареканий не возникало"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что футболистов регулярно проверяют допинг-офицеры. Он также не стал комментировать информацию о том, что Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга".

 
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Напомним, что Родченков обвиняет 34 российских футболистов в применении допинга.

– Писали, что футболистов сборной России обвиняют в употреблении допинга…

– Очень хорошо. Мы к этому отношения не имеем. Практически на каждом сборе к нам приезжают допинговые офицеры – когда хотят, во сколько хотят, берут пробы, у кого хотят. В Краснодаре вообще у всех взяли. Никаких нареканий к нам не возникало.

– О существовании Родченкова знаете? Что думаете о нем?

– Это вопрос не ко мне. (Александр МУЙЖНЕК)

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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