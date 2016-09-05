Станислав Черчесов: "В сборной России нет легионеров"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Ганой высоко оценил уровень соперника, предает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист отметил, что в национальной команде РФ нет легионеров.
- Завтра вам предстоит первый матч при собственных болельщиках... Какие ожидания и что хотели бы изменить по сравнению с прошлыми временами?
- Мы всегда играем под флагом страны, а вспоминать, что было и думать, что будет... Завтра у нас игра с конкретным соперником, настраиваемся в позитивном русле. Хотелось бы, чтобы пришли болельщики и все вместе мы бы отработали этот матч.
- Что расскажете о сборной Ганы?
- Соперник - хороший. Мы знаем, что последние матчи он не потерпел ни одного официального поражения после поражения от Кот-д'Ивуара по пенальти. Множество футболистов выступают за европейские клубы за рубежом. Но мы исходим из нашей подготовки.
- Кто из "легионеров" выйдет на поле?
- Из каких "легионеров"? Наших? У нас их нет. Все, кто выходит под российским флагом, - наши!
- Определили уже за неделю сильные и слабые стороны команды?
- Понятно, что всегда надо развивать качества, которые у тебя сильные. Да, понятно, что у нас чего-то недостает, но мы сегодня работаем над духом, у нас на поле единая команда. Думаю, что Олег Шатов не даст соврать. И какие-то ростки, пока маленькие, правда, но все увидели на поле против Турции.
vitvk
У нас легионеры могут появиться,если лет в 16-17 будут уезжать...И дело не в лимите на иностранцев,наоборот надо больше классных игроков из-за рубежа,чтобы у тех же дзагоевых и кокориных не пропадал стимул попасть в основу...Сами своей же политикой портим их рост в профессиональном плане - появился в основе,все,можно дуру гнать,по кабакам ходить,с двух метров в пустые ворота не попадать...Я не поверю,что Криштиану,Месси или Тотти не спали с мячом,не проводили все свое свободное время на площадке или в поле,в отличие от наших(кабаки,тусовки и тд)....Возьмите португальцев - чемпионов Европы,у которых пол команды получает меньше ,чем наши,,звезды,,,которые вообще ничего не выиграли да и не выиграют....потому что им бегать на хрен не надо,в клубах получают столько,что хватает и на Монако,и на ,,феррари,,....
17:16
Cantona~~
Каких легионеров.)) Скорее бы Мутко лимит подкрутил до 10 россиян + 1 иностранец а поле, чтобы Игарь в воротах, а в поле Нойштретеры с Фернандесами гоняли за сборную.))
16:52
баламошка
"Да, понятно, что у нас чего-то недостает, но мы сегодня работаем над духом, у нас на поле единая команда". ---------------------Во-во, правильно, этому мы Стаса в Спартаке обучили. Посмотрим как из наших дендроидов этот дух вышибут. Единственно,боюсь, что Гану купят. Нашим крохоборам сейчас кровь из носу нужны хоть какие-то успехи, ведь выборы на носу.
16:51