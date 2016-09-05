Станислав Черчесов: "В сборной России нет легионеров"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Ганой высоко оценил уровень соперника, предает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист отметил, что в национальной команде РФ нет легионеров.

- Завтра вам предстоит первый матч при собственных болельщиках... Какие ожидания и что хотели бы изменить по сравнению с прошлыми временами?

- Мы всегда играем под флагом страны, а вспоминать, что было и думать, что будет... Завтра у нас игра с конкретным соперником, настраиваемся в позитивном русле. Хотелось бы, чтобы пришли болельщики и все вместе мы бы отработали этот матч.

- Что расскажете о сборной Ганы?

- Соперник - хороший. Мы знаем, что последние матчи он не потерпел ни одного официального поражения после поражения от Кот-д'Ивуара по пенальти. Множество футболистов выступают за европейские клубы за рубежом. Но мы исходим из нашей подготовки.

- Кто из "легионеров" выйдет на поле?

- Из каких "легионеров"? Наших? У нас их нет. Все, кто выходит под российским флагом, - наши!

- Определили уже за неделю сильные и слабые стороны команды?

- Понятно, что всегда надо развивать качества, которые у тебя сильные. Да, понятно, что у нас чего-то недостает, но мы сегодня работаем над духом, у нас на поле единая команда. Думаю, что Олег Шатов не даст соврать. И какие-то ростки, пока маленькие, правда, но все увидели на поле против Турции.