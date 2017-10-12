Станислав Черчесов: "В сборной работаем с улыбкой, но нам не до шуток"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе РФС отметил, что в команде никто ни за кем не следит, так как все ответственно относятся к своей работе. Он также добавил, что старается меньше показываться футболистам, чтобы их не напрягать.

– Можно ли меня назвать тренером-демократом? Мы же изначально сказали, что у нас свобода, но ответственность. Этого мы придерживаемся, – сказал Черчесов. – Мы ни за кем не следим, все серьезно относятся к своей работе. Комсомольских собраний нет, мы их не любим. Мы ничего не проводим. С первого дня мы последовательны. Обозначили, что на поле, что за полем. Футболисты должны соответствовать уровню сборной России и представлять страну соответственно.

Могут ли футболисты шутить с тренером? Честно говоря, они меня нечасто видят. Стараюсь меньше им показываться, чтобы их не напрягать. Понятно, мы работаем с улыбкой, но нам не до шуток.

Сборная России – команда звезд или команда "звезда"? Мы только на пути к пониманию, что мы. В любом случае мы хотим сделать крепкую команду со своими плюсами и минусами. И именно к этому набору футболистов, которые сегодня выделяются, нужно найти такую модель игры, чтобы каждый проявлял свои качества, вписываясь в общую систему.