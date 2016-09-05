Станислав Черчесов: "В сборной не приятная атмосфера, а профессиональная"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с национальной командой Ганы призвал футболистов сдержаннее оценивать атмосферу в коллективе. По словам 53-летнего специалиста, он предпочитает не приятную атмосферу, а профессиональную.

– Некоторые игроки говорят, что на тренировках приятная атмосфера...

– Таааак. Можно, прерву вас? Знаете, кто самый популярный журналист в России сейчас? Подскажу: источник! Вот вы тоже говорите: некоторые футболисты, которых придумали сами.

– Самедов так говорил.

– А... Ну, Самедову можно верить. Давайте вопрос.

– Александр говорит, что вы их все время хвалите, говорите, что игроки для вас самые лучшие.

– (Взглянув на Шатова). Олег, по-моему, Самедов обманывает, что-то недоговаривает. Мы хвалим за то, что игроки делают правильно, а иногда разговариваем в тоне не "пожалуйста" и голос повышаем. Но в плане указаний, а не крика или претензий. Работа есть работа, все методы учитываются.

– Но атмосферу ведь все описывают словом "хорошая".

– Она не хорошая, а рабочая! Я ее бы так называл. Профессиональная. Игроки выражают свои чувства. А мы с каждого требуем по способностям и уму. Мы же не требуем от Шатова, чтобы он выигрывал головой все, как Березуцкий. Мы хотим, чтобы он обводил, обострял, раздавал передачи, забивал. Это ему доставляет удовольствие, это мы с него и требуем. И это я и называю рабочей профессиональной обстановкой.