Станислав Черчесов: "В сборной должна быть правильная идеология"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды внимательно следит за всеми потенциальными игроками сборной, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист отметил, что выбор футболистов зависит не только от их игры на поле, но и от поведения за его пределами.

– Изменения по сравнению с первым списком минимальные – всего три новых футболиста. Значит, костяк команды уже определен?

– Мы уже тогда сказали, что у нас нет экспериментальных составов. А наличие лишь трех новых футболистов говорит о том, что мы не каждый матч хотим проверять новичков, а давать людям улавливать ситуации, которые уже тренировали, и смотреть, как они все схватывают. Если же будем постоянно менять, менять и менять состав, то ничего не поймем.

Необходимо основание. А к нему теперь добавились и три новых игрока, как вы заметили. Вы думали, сначала 10, а потом 20 новых? Сборная должна быть командой, где сформирована правильная идеология, подход к выбору футболистов. И важно это не только на поле, но и за его пределами. Имидж сборной есть имидж сборной.

– Прежде вы заметили, что некоторым игрокам, выступавшим на Euro-2016, нужно перевести дух, отдохнуть. Сейчас, по большому счету, из команды Леонида Слуцкого футболистов столько же. Не успели отдохнуть?

– Дзюба добавился.

– Он ведь и в прошлый раз вызывался, но выпал из-за травмы. Было семь прежних сборников, осталось столько же. Только вместо Нойштедтера – Смольников.

– Видите, один уже вернулся. Значит, слова не расходятся с делом. Уже хорошо. А вообще поверьте – мы внимательно смотрим за всеми. Оцениваем и делаем для себя выводы.

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