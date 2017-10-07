Станислав Черчесов: "В раздевалке поздравил с победой, пропущенные голы в спокойной обстановке обсудим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал критиковать игроков за пропущенные мячи в раздевалке после контрольного матча с Кореей (4:2). Россияне вели по ходу встречи 4:0, но затем пропустили на 87-й и 90+3-й минуте.

– Сегодня дебютировало пять человек, если не считать матч с "Динамо". Как оцените действия этих игроков?

– Хорошо, что в контрольном матче есть возможность делать замены. ЦСКА, "Спартак" и "Зенит" проводят много игр, нужно было распределить нагрузки, плюс сохранить темп за счет перестановок по ходу встречи. На Кубке конфедераций организация игры была получше, сегодня было много необоснованных потерь, иногда неправильно располагались. Нужно, опять же, все шлифовать. Какие-то вещи получились, какие-то – нет. А оценки давать не буду.

– Есть мысли использовать Миранчуков вместе? В "Локомотиве" у них хорошая связка...

– Вы правильно сказали: в "Локомотиве". В последних матчах, когда он выигрывал по 3:0, все связки работают хорошо.

– Что произошло в концовке? Потеряли концентрацию? Обсуждали ли это уже в раздевалке?

– Вы знаете, я поздравил их прежде всего с победой. А все эти нюансы мы в спокойной обстановке обсудим. Может, даже уже в следующий раз, сейчас у нас две игры подряд. Когда такие вещи случаются... Они были в раздевалке разве? Да нет вроде, все были на поле. Это могло случиться и в первом тайме, и во втором. Имели место игровые моменты. Первый гол – хорошая подача и победа в единоборстве. А второй – чуть-чуть не хватило расчета. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча Россия – Корея