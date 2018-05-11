Станислав Черчесов: "В расширенной заявке сборной еще могут быть изменения"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что расширенная заявка команды на чемпионат мира еще может измениться в течение трех дней. В основной список игроков национальной команды вошло 28 человек, еще 7 – в расширенный. Полную заявку сборной можно посмотреть здесь.

– Мы должны подать список из 35 человек до 14 мая. Сегодня у нас только 11 мая, и за оставшееся время еще могут быть изменения, – заявил в эфире РФС ТВ Черчесов. – Мы идем по графику. Решили огласить заявку сегодня, потому что футболисты должны знать, к чему готовиться, как готовиться и что планировать.

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