03:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "В плане личности Березуцкий для сборной ощутимая потеря"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что завершение международной карьеры Василия Березуцкого стало для него неожиданностью. При этом, по словам специалиста, с уходом футболиста ЦСКА принципе ведения игры в обороне останутся прежними.

– Василий Березуцкий осенью был назначен капитаном. Получается, его решение о прекращении выступлений за сборную стало полной неожиданностью?

– Если знали бы, что так случится, то подготовились к этому заранее. Видимо, тогда Вася еще не думал об этом. Значит, надо принять его решение. В плане личности Березуцкий для нас ощутимая потеря. Но в принципах ведения игры в обороне менять ничего не станем.

– Березуцкий еще не завершает клубную карьеру. Есть надежда, что он передумает?

– Будем смотреть динамику. Другое дело, что на сегодня эту тему нужно закрыть. Чтобы ему было комфортно, чтобы мы не оглядывались. Кстати, Василий пропустил последний матч за ЦСКА.

Полностью интервью Черчесова

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