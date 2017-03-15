Станислав Черчесов: "В плане личности Березуцкий для сборной ощутимая потеря"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что завершение международной карьеры Василия Березуцкого стало для него неожиданностью. При этом, по словам специалиста, с уходом футболиста ЦСКА принципе ведения игры в обороне останутся прежними.

– Василий Березуцкий осенью был назначен капитаном. Получается, его решение о прекращении выступлений за сборную стало полной неожиданностью?

– Если знали бы, что так случится, то подготовились к этому заранее. Видимо, тогда Вася еще не думал об этом. Значит, надо принять его решение. В плане личности Березуцкий для нас ощутимая потеря. Но в принципах ведения игры в обороне менять ничего не станем.

– Березуцкий еще не завершает клубную карьеру. Есть надежда, что он передумает?

– Будем смотреть динамику. Другое дело, что на сегодня эту тему нужно закрыть. Чтобы ему было комфортно, чтобы мы не оглядывались. Кстати, Василий пропустил последний матч за ЦСКА.

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