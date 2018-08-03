Станислав Черчесов: "В один момент сборная стала страной, а страна стала сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не обращает внимание на критиков. По его словам, главное – спокойно работать.

– Извинить того-то? Кого мне извинять, если я даже не знаю, кто о чем писал и зачем говорил? Это их вопрос, почему кто-то что-то делал, - отметил Черчесов в эфире "Матч Премьер". - Их не обсуждаю и не осуждаю.

Моя задача – спокойно работать с тренерским штабом, футболистами, доходчиво всем объяснять, чего мы хотим. Может получиться, а может и нет. То, что мы делаем, – логично. Принципы, которыми мы пользовались с первого дня, не изменились. У нас конкурентная среда – кто лучше, тот и играет.

Мы сделали команду на поле и за его пределами. Это самое главное. В один момент сборная стала страной, а страна стала сборной. Мы сделали это вместе.