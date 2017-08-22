Станислав Черчесов: "В матче сборной России и "Динамо" Панченко сыграет за национальную команду"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что на предстоящий учебно-тренировочной сбор национальной команды вызвал нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, поскольку хочет взглянуть на форварда в игре за сборную. Напомним, что в ходе предстоящего сбора российская команда встретится в товарищеском матче с "Динамо" (3 сентября).

– Возможно ли, что Панченко будет тренироваться с вами, а сыграет в матче за "Динамо"?

– Нет. Если бы мы хотели, чтобы Панченко играл за "Динамо", то его бы не вызывали. Хотим посмотреть его именно у нас. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова