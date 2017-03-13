Станислав Черчесов: "В клубные дела мы принципиально не вмешиваемся"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что его радует игра Александра Самедова. Он добавил, что не вмешивается в клубные дела и переходы футболистов.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Довольны тем, как Миранчук отреагировал на ситуацию вокруг своего контракта?

– Я оценивал его только по тому, что он делал на поле. А в клубные дела мы принципиально не вмешиваемся.

– Как вам дебют Самедова в "Спартаке"?

– Опять же, не обсуждать хочу клубные переходы. Самедов – наш основной игрок. То, что он играет в основе и забил первый гол нас только радует.

– Какая позиция вызывает наибольшие вопросы?

– (после паузы) У нас есть доверие ко всем, кого мы вызываем. А если что-то случается, то наша задача не обсуждать это, а решить, как все выправить.

– Игорь Акинфеев установил очередной рекорд, опередил Льва Яшина по числу сухих матчей в чемпионате страны.

– Рекорд для того и есть, чтобы им восхищаться. (Филипп ПАПЕНКОВ)