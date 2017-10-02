Станислав Черчесов: "Участие Головина в матче с Кореей было бы более правильным"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольных матчей с Кореей и Ираном отметил, что не собирается идти на эксперименты. По словам наставника, участие полузащитника Александра Головина в игре с Кореей будет уместным.

– Будут ли эксперименты?

– У нас их никогда не было. И не будет. Есть 23 футболиста, которые готовятся к играм. Посмотрим, в каком состоянии кто подойдет. Нагрузки у всех разные. Кто-то играет через два дня на третий, кто-то не обласкан судьбой. Если говорить об игре с командой Кореи, то участие Головина в ней было бы более правильным. Против них нужны шустрые игроки. Всегда есть нюансы. Посмотрим, получится ли его подготовить. Еще важен его настрой. (Павел ГЕРЕВИЧ)