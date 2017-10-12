Станислав Черчесов: "Убежден, что в плане организации сборов сборной России мы все сделали правильно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе РФС отметил, что сбор национальной команды в Новогорске прошел на хорошем уровне. Специалист также убежден, что все сделал правильно в организационном плане.

– Сбор прошел на хорошем уровне, если иметь в виду и базу, и поле, на котором мы занимались, – сказал Черчесов. – Мы потренировались, нам никуда не надо было ездить. Мы больше времени оставались на поле, тут же восстанавливались, потому что все рядом. В этом плане проблем нет

Понятно, что Дзагоев пропустил очередной сбор, Головин не смог нам помочь, Полоз тоже выпал из-за болезни.

А так мы обживаемся на новом месте. Много сделали за это время в плане организации. Думаю, это правильные шаги. РФС все наши пожелания выполняет, министерство спорта поддержало нашу идею построить поля. Осталось только гостиницу достроить. Поле второе уже готово – на нем всходит трава. Убежден, что в этом плане сделали правильные вещи.

Напомним, что сборная России на сборах провела две контрольные встречи в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Российская команда победила Корею (4:2) и сыграла вничью с Ираном (1:1).