Станислав Черчесов: "У Шатова кое-что побаливает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем против Ганы отметил, что у полузащитника Олега Шатова есть небольшое повреждение, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам наставника, после тренировки хавбека ждет обследование.

– Много вообще в сборной игроков, у кого есть кое-какие боли?

– Редко бывает так, что ни у кого ничего не болит. Мы же не в шахматы играем. Если у футболиста ничего не болит – это, как говорится, подозрительно. Главное, чтобы не было опасности получить рецидив травмы. К примеру, вот Дзагоев мог получить рецидив, если бы выпустили его против Турции. А сейчас уже все нормально. Болячка болячке рознь. Вот у Олежки (Шатова. – Прим. "СЭ") кое-чего побаливает после последних тренировок, надо его посмотреть сегодня, чтобы точно знать наши завтрашние планы.