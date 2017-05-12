Станислав Черчесов: "У сборной России вообще нет проблем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен в том, что национальная команда работает в правильном направлении. По словам специалиста, возглавившего сборную в 2016 году, у россиян нет никаких проблем.

- Не знаю, похож я на раздраженного тренера или нет, но давление и критику воспринимаю спокойно, - приводит RT слова Черчесова. - Если бы в стране не было столько разбирающихся в футболе, увлекающихся этой игрой, смотрящих и оценивающих ее, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах (и где угодно) интересуются, значит, неравнодушны. И всех болельщиков национальная команда должна удовлетворить своей игрой.

Что бы я поменял, если бы можно было вернуться в 2016 год? Нюансы есть всегда. Главное, что мы выбрали правильное направление. Другое дело, когда ситуация подкидывает тебе вопросы, от которых ты зависишь, но не можешь повлиять. Это травмы футболистов. Мы еще ни разу не сыграли оптимальным составом.

Главные проблемы сборной? У нас вообще нет проблем. Если есть какие-то вопросы, то мы на них ответим. А проблем у нас нет.