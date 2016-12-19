Станислав Черчесов: "У сборной России появляются контуры новой команды"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту РФС отметил, что в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4) были положительные моменты. По словам наставника, открытие стадиона Краснодара удалось.

– Сборная России 9 октября открыла стадион ФК "Краснодар" матчем с Коста-Рикой. Какое впечатление осталось от этого поединка и предшествующего сбора?

– Мы провели хороший, качественный сбор в Краснодаре. Целенаправленно готовились к одному конкретному матчу. Сборная Коста-Рики – очень хороший соперник, она дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2014, где уступила Голландии только в серии пенальти. Важно, что мы встречаемся с командами из разных географических зон, знакомимся с их манерой игры. По моему мнению, открытие стадиона "Краснодара" удалось, получился запоминающийся футбольный спектакль. Приятно, что мы первыми сыграли на такой великолепной арене. Нужно отдать дань уважения Сергею Галицкому, он сделал большое дело как для своего региона, так и для всего российского футбола. Президент ФК "Краснодар" хотел открыть стадион именно матчем сборной России, и это делает нам честь.

Добиться положительного результата не вышло, но во время игры были моменты, в которых можно было разглядеть контуры характера команды. Конечно, всегда неприятно проигрывать в компенсированное время, но, думаю, мы дали болельщикам определенный повод для оптимизма. Команда забила три мяча, до последней минуты атаковала, могла завершить поединок со счетом 4:4. Также можно отметить, что в физическом плане в матче с Коста-Рикой мы выглядели лучше, чем в предыдущих играх. Это подтверждается и статическими данными. Так, по сравнению с контрольным матчем со сборной Турции в этот раз команда сделала ровно на 200 технико-тактических действий больше.

- Что вы пожелаете болельщикам и футболистам сборной России в 2017 году?

- Уходящий год получился очень насыщенным в футбольном плане. Были и плюсы, и минусы. Национальная сборная России вышла в финальную часть ЕВРО-2016, но не смогла до конца проявить себя на континентальном первенстве. Сейчас у нас постепенно появляются контуры новой команды. Болельщикам желаю хорошо встретить Новый год, оптимизма и счастья, футболистам – здоровья и поменьше травм!