Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем против Ганы подчеркнул, что у национальной команды не будет основного состава, он будет определять стартовый состав на каждую встречу, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Какого состава ждать завтра против Ганы? Будет ли он иным, дадите возможность посмотреть на других футболистов?

– Давайте мы сразу определимся и сделаем для себя такой тезис. У нас нет основного состава. На каждую игру будет стартовый. А стартовый определяется по тому, кто на что готов, после игр бывают болячки и так далее. Ну и естественно мы все внимательно отслеживаем, смотрим на соперника. Все, кто вызван, будут основными, а на поле будет стартовый состав по тем или иным причинам.

– То есть выходят всегда сильнейшие на данный момент?

– Это, с одной стороны. С другой – против Турции у нас не было возможности посмотреть какие-то вещи. Сейчас было несколько полноценных тренировок, которые дали определенную пищу, мы это все переработали и завтра для себя сделаем выводы.