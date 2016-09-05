Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем против Ганы подчеркнул, что у национальной команды не будет основного состава, он будет определять стартовый состав на каждую встречу, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Какого состава ждать завтра против Ганы? Будет ли он иным, дадите возможность посмотреть на других футболистов?
– Давайте мы сразу определимся и сделаем для себя такой тезис. У нас нет основного состава. На каждую игру будет стартовый. А стартовый определяется по тому, кто на что готов, после игр бывают болячки и так далее. Ну и естественно мы все внимательно отслеживаем, смотрим на соперника. Все, кто вызван, будут основными, а на поле будет стартовый состав по тем или иным причинам.
– То есть выходят всегда сильнейшие на данный момент?
– Это, с одной стороны. С другой – против Турции у нас не было возможности посмотреть какие-то вещи. Сейчас было несколько полноценных тренировок, которые дали определенную пищу, мы это все переработали и завтра для себя сделаем выводы.
баламошка
Я недавно научную книгу прочитал: " Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Там добротно и на доступном для дилетантов языке описано как РФС может возродить наш футбол. Можно будет создать тучу футболистов и потом уже отбирать пиломатериал для Сборной.
16:21