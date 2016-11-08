01:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "У сборной России непростой день"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после первой тренировки национальной команды в Дохе в преддверии товарищеского матча с Катаром рассказал о ходе подготовки к встрече. Наставник отметил, что трениреский штаб внимательно подошел к разбору соперника.

– Мы сегодня с утра были в дороге, добирались из Москвы до Катара, – приводит официальный сайт РФС слова Черчесова. – Так что день получился непростым. Тренировочное занятие было с одной стороны восстановительного характера, с другой – тактической направленности. Времени у нас не слишком много, поэтому старались сочетать эти компоненты. Намеченную на сегодня программу выполнили, погода здесь футбольная, будем готовиться к игре.

До матча со сборной Катаром у нас есть еще два дня, также после игры задержимся еще на несколько дней, потом отправимся в Грозный. В Москве сейчас уже лежит снег, поэтому решили готовиться здесь. Что касается соперника, то мы всегда стараемся его тщательно изучать, обращаем внимание на отдельных игроков.

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85377.html

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