Станислав Черчесов: "У Нойштедтера даже походка изменилась"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России"отметил, что защитник Роман Нойштедтер нормально отнесся к тому, что не был вызван на ЧМ-2018. Он объяснил свое решение игроку.

– Когда мы вызвали Нойштедтера на первый сбор, я ему показал, какие игры он проводил до чемпионата мира, а какие сейчас. Небо и земля, – подчеркнул Черчесов. – Он же сам это видит. Он больше выигрывает борьбы, больше единоборств, лучше передачи. Даже походка другая стала. Он же сам чувствует, что стал лучше играть.

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