Станислав Черчесов: "У Кокорина, Фернандеса и Акинфеева фитнес-тренировка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне контрольного матча против Испании сказал, что вечернее занятие команды будет носить восстановительный и тактический характер. По словам наставника национальной команды, испанцы отличаются от Аргентины, которой россияне проиграли в 11 ноября со счетом 0:1, тем, что стараются быстрее работать с мячом.
- Аргентина - хороший соперник: Испания такой же. Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка. По состоянию игроков посмотрим. Ожидается занятие восстановительного и тактического характера, потому что игра уже завтра, - сказал Черчесов.
- В чем разница между Аргентиной и Испанией?
- Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить. (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- Игорь Акинфеев
- Александр Кокорин
- Станислав Черчесов
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Мариу Фернандес