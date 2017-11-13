Станислав Черчесов: "У Кокорина, Фернандеса и Акинфеева фитнес-тренировка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне контрольного матча против Испании сказал, что вечернее занятие команды будет носить восстановительный и тактический характер. По словам наставника национальной команды, испанцы отличаются от Аргентины, которой россияне проиграли в 11 ноября со счетом 0:1, тем, что стараются быстрее работать с мячом.

- Аргентина - хороший соперник: Испания такой же. Кокорин, Фернандес и Акинфеев остались в гостинице, у них фитнес-тренировка. По состоянию игроков посмотрим. Ожидается занятие восстановительного и тактического характера, потому что игра уже завтра, - сказал Черчесов.

- В чем разница между Аргентиной и Испанией?

- Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.