Станислав Черчесов: "У Караваева нынешний сезон не очень складывается, но он заслужил вызов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что вызов на сбор полузащитника "Кельна" Константина Рауша будет полезен. Также он обозначил общую цель предстоящего сбора.
– Футболист, который имеет российский паспорт и может играть, посмотрим, каков он. Я посмотрел много его матчей, пообщался с ним по телефону, – заявил в эфире программы "После футбола" Черчесов. – Он с удовольствием откликнулся. Надо увидеть его. Он стабильно играет в бундеслиге. Это не самый легкий турнир. А у нас дефицитная позиция левого защитника и полузащитника.
У Караваева в "Спарте" этот сезон не очень складывается. Я узнавал, почему это так. Там сменился тренер, у него свои новые идеи какие-то. Он заслужил вызов своей игрой в прошлом сезоне. Привезем его сюда, может, какие-то российские клубы обратят на него внимание.
Мы хотим ничего не упустить и спокойно спать, зная, что отработали всех кандидатов, определили узкий круг кандидатов и целенаправленно готовились к следующему сбору. Ситуации разные бывают. Травмы, дисквалификации, мы должны быть готовы ко всем казусам. Как играет футболист мы видим, а каков его характер, можем узнать только при личном общении.
Состав сборной России
вратари: Александр Селихов ("Спартак"), Андрей Синицын ("Краснодар"), Андрей Лунев* ("Зенит")
защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов(оба – "Тосно")
полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов(все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец("Ростов"), Антон Швец ("Ахмат"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа")
нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Кирилл Панченко ("Динамо")
* под вопросом
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Гранат
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Владислав Игнатьев
- Кельн
- Константин Рауш
- Уфа
- Роман Нойштедтер
- Андрей Синицын
- Антон Заболотный
- Кирилл Панченко
- Дмитрий Стоцкий
- Магомед Митришев
- Мариу Фернандес (футбол)
- Павел Могилевец
- Илья Кутепов
- Алексей Миранчук
- Тосно
- Эльмир Набиуллин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
- Вячеслав Караваев
- Евгений Чернов
- Виталий Шахов
- Владимир Ильин
- Антон Швец