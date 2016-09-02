Станислав Черчесов: "У игроков "Ростова" есть позитивные эмоции, поэтому в сборной их оказалось много"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что успех "Ростова" в Лиге чемпионов стал одним из факторов при определении состава национальной команды. При этом специалист подчеркнул: в сборной должен быть костяк.

– Можно ли говорить, что разгром "Ростовом" "Аякса" и его выход в Лигу чемпионов – это мотивирующий момент для всей сборной, показывающий, что не все у нас так плохо? – вопрос Черчесову.

– Для меня как тренера сборной это было еще одним фактором для приглашения игроков в национальную команду (из "Ростова" на матчи с Турцией и Ганой вызвано аж пятеро. – Прим. И.Р.). Понятно: сборная – это команда, в которой должен быть костяк. Но в то же время в сборную должны приглашаться качественные футболисты, которые прямо сейчас имеют успех и находятся в хорошем психологическом состоянии. У игроков "Ростова" есть позитивные эмоции, и в том числе поэтому в сборной их оказалось много. Словом, выигрывайте – и у вас будет шанс! (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова