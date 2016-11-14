Станислав Черчесов: "У Ерохина в воскресенье температура была 39 градусов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что внесет изменения в состав в сравнении с игрой против Катара (1:2), передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Специалист опроверг информацию о том, что после поражения в Дохе он жестко поговорил со своими подопечными.

– Игроки после матча говорили, что вы жестко с ними пообщались в раздевалке, а на следующий день теория длилась больше двух часов. Это так?

– Не знаю, кто вам дал эту информацию. После игры мы нашли пару слов, которые посчитали нужными. А на следующий день больше двух часов мы точно не сидели. Разбирали действия, обратили внимание на игровую дисциплину, сделали анализ.

– Сильно ли изменится состав в сравнении с игрой с Катаром?

– Да, будут некоторые изменения. У Ерохина в воскресенье температура поднялась до 39 градусов. В понедельник чуть ниже, но все равно это звоночек. Жирков на подходе, предыгровая тренировка покажет, насколько он готов. Надо проявлять себя, мы должны сокращать круг кандидатов, с одной стороны. С другой - сократить его невозможно.