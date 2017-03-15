07:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "У Джикии дефицитное амплуа"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что полузащитник "Спартака" Георгий Джикия имеет достаточно редкое амплуа.

– Судить о состоянии кандидатов в сборную всего по двум турам чемпионата довольно сложно – приходилось полагаться на интуицию?

– Были еще еврокубки, Кубок России. Кроме того, поэтому мы и ездили по сборам. Тот же Джикия принял участие чуть ли не во всех контрольных матчах "Спартака". Мы его уже вызвали на ноябрьский сбор, посмотрели. Теперь он перешел в другую команду, рядом с ним более классные партнеры. Посчитали нужным вновь проверить его в деле. Тем более, у него довольно дефицитное амплуа позиция – левоногий центральный защитник. Никаких скидок не собираемся никому делать, исходим из текущей ситуации.

Полностью интервью Черчесова

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