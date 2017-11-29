Станислав Черчесов: "Тема допинга? Не обращаем на это внимания"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС подчеркнул, что национальная команда не обращает внимания на тему допинга. Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что проводится расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга - среди них 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.

– Чувствует ли сборная давление в связи с темой допинга? Оно не сказывается. И причина абсолютно проста: и во время чемпионата, и во время международных пауз всех проверяют, и никогда никаких нареканий у нас не было. Почти на каждом сборе у нас бывали допинг-офицеры, причем, само собой, нас не уведомляют заранее. В Краснодаре проверили всю команду, были допинг-офицеры и на последнем сборе. Мы даже не обращаем на это внимания. Если бы только нас проверяли, был бы вопрос, но проверяют всех. Я сам, будучи игроком, пару раз бывал на допинг-проверках, ничего особенного – сделал свое дело и ушел. Не думаю, что это может повлиять на ребят.