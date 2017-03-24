21:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Свист? Я не судья. Спрашивайте про футбол"

0
0
0
0
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что его подопечные были близки к забитому мячу во втором тайме. Наставник воздержался от комментариев относительно неодобрительного поведения болельщиков, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Почему так поздно сделали замены?

– Потому что игра подсказывала, что нужно сделать именно тогда.

– Сборная России проиграла в Краснодаре уже второй раз. Может, больше не стоит?

– Давайте не путать вещи. С Коста-Рикой мы провели хороший матч, и сегодня нас хорошо приняли. Галицкий делает все, что нужно. Остальное – это уже наши проблемы.

– Почему сегодня не получилась игра?

– Она не получилась отчасти. Первый тайм гости играли на контратаках, в одной из них забили. Но во втором тайме мы взвинтили темп, гол вот-вот назревал, но Заа, об индивидуальном мастерстве которого мы предупреждали, забил еще.

– Слышали когда-нибудь столько свиста с трибун в адрес российской сборной?

– Я не судья, чтобы говорить про свист. Спрашивайте про футбол.

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
голосовать
0
0
0
0
4
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

С.Мороз

Ждём в сборной Газзаева!Ну на крайний случай Бердыева,иначе с такой игрой (про результат лучше не вспоминать) нам просто стыдно будет на домашнем чемпионате.Ну не может тренер объеденить игроков идеей,не может сбалансировать игроков,не может поставить игру...просто не МОЖЕТ!Так зачем мучить и его и страну с болельщиками,отпустите с миром!

21:39

Slim Taller

А где футбол?! Что ты сделал с футболом?!

21:31

knyaz boltconskiy

Дурака включил.

21:30

wilde

Ты не судья, и не тренер - точно, раз вашему усатому величеству - наплевать на реакцию болельщиков! Этот свист - прежде всего игре сборной и в первую очередь - тренеру! Не судья он... Вот ведь чу-дак!

21:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...