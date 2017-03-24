Станислав Черчесов: "Свист? Я не судья. Спрашивайте про футбол"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что его подопечные были близки к забитому мячу во втором тайме. Наставник воздержался от комментариев относительно неодобрительного поведения болельщиков, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Почему так поздно сделали замены?

– Потому что игра подсказывала, что нужно сделать именно тогда.

– Сборная России проиграла в Краснодаре уже второй раз. Может, больше не стоит?

– Давайте не путать вещи. С Коста-Рикой мы провели хороший матч, и сегодня нас хорошо приняли. Галицкий делает все, что нужно. Остальное – это уже наши проблемы.

– Почему сегодня не получилась игра?

– Она не получилась отчасти. Первый тайм гости играли на контратаках, в одной из них забили. Но во втором тайме мы взвинтили темп, гол вот-вот назревал, но Заа, об индивидуальном мастерстве которого мы предупреждали, забил еще.

– Слышали когда-нибудь столько свиста с трибун в адрес российской сборной?

– Я не судья, чтобы говорить про свист. Спрашивайте про футбол.