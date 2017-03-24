Станислав Черчесов: "Свист? Я не судья. Спрашивайте про футбол"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что его подопечные были близки к забитому мячу во втором тайме. Наставник воздержался от комментариев относительно неодобрительного поведения болельщиков, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Почему так поздно сделали замены?
– Потому что игра подсказывала, что нужно сделать именно тогда.
– Сборная России проиграла в Краснодаре уже второй раз. Может, больше не стоит?
– Давайте не путать вещи. С Коста-Рикой мы провели хороший матч, и сегодня нас хорошо приняли. Галицкий делает все, что нужно. Остальное – это уже наши проблемы.
– Почему сегодня не получилась игра?
– Она не получилась отчасти. Первый тайм гости играли на контратаках, в одной из них забили. Но во втором тайме мы взвинтили темп, гол вот-вот назревал, но Заа, об индивидуальном мастерстве которого мы предупреждали, забил еще.
– Слышали когда-нибудь столько свиста с трибун в адрес российской сборной?
– Я не судья, чтобы говорить про свист. Спрашивайте про футбол.
С.Мороз
Ждём в сборной Газзаева!Ну на крайний случай Бердыева,иначе с такой игрой (про результат лучше не вспоминать) нам просто стыдно будет на домашнем чемпионате.Ну не может тренер объеденить игроков идеей,не может сбалансировать игроков,не может поставить игру...просто не МОЖЕТ!Так зачем мучить и его и страну с болельщиками,отпустите с миром!
21:39
Slim Taller
А где футбол?! Что ты сделал с футболом?!
21:31
knyaz boltconskiy
Дурака включил.
21:30
wilde
Ты не судья, и не тренер - точно, раз вашему усатому величеству - наплевать на реакцию болельщиков! Этот свист - прежде всего игре сборной и в первую очередь - тренеру! Не судья он... Вот ведь чу-дак!
21:28