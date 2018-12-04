Станислав Черчесов: "Ставлю сборной "пятерку" за 2018 год с эмоциональной точки зрения"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды под его руководством в 2018 году. Россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. При этом в концовке года сборная уступила команде Швеции, уступив право выхода в элиту Лиги наций.

- С кем будет сложнее – с Бельгией или Шотландией?

- Сложнее будет с самим с собой. Вы видели последний сбор, когда нас подкосили травмы. Перед чемпионатом мира у нас было достаточно времени, а здесь давалось всего пару дней, потом немцы, потом – шведы. Этого времени нам не хватило, чтобы построить боеспособную команду.

- Подведите итог 2018 года. Какую бы оценку поставили сборной?

- Эмоционально – "пятерочку". Но со спортивной точки зрения все же "четверка". Без плюса. Надо быть объективным: мы не дошли туда, куда хотели. (Александр Рогулев)