 Станислав Черчесов: "Справедливо, что Новосельцева нет даже в расширенном составе сборной России". ФУТБОЛ - Сборная России. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:44 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Справедливо, что Новосельцева нет даже в расширенном составе сборной России"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" заявил, что защитнику "Зенита" Ивану Новосельцеву не хватило игровой практики, чтобы попасть даже в расширенный состав национальной команды.

– Мы не имеем право вмешиваться в карьеру Новосельцева, – сказал Черчесов. – Он принял решение перейти в "Зенит" – там не играет. Когда постоянно не играешь с зимы – он ни одного матча не провел – справедливо что его нет даже в расширенном списке.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Солёный

Уралмашевец ... Луческу вообще понятия не имеет, кто такой Новосельцев - он, походу и не знал, что купили... да бомжи решили не усилить свой состав, а тупо долбануть конкурента... не случайно были разговоры, что они пытались еще и Азмуна с Нобоа прихватить, но не успели...

18:10

Уралмашевец

Черчесов был обязан общаться с Луческу по поводу Новосельцева. В противном случае - он просто не заинтересован в этом футболисте, о чем просто боится сказать.

18:04

sarkis1957

А его заранее предупреждали, что в Зените будет полировать лавку запасных! Это был его выбор. Боюсь, что он сломал себе карьеру и на прежний, "ростовский" уровень ему уже вернуться...

17:59