Станислав Черчесов: "Справедливо, что Новосельцева нет даже в расширенном составе сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" заявил, что защитнику "Зенита" Ивану Новосельцеву не хватило игровой практики, чтобы попасть даже в расширенный состав национальной команды.

– Мы не имеем право вмешиваться в карьеру Новосельцева, – сказал Черчесов. – Он принял решение перейти в "Зенит" – там не играет. Когда постоянно не играешь с зимы – он ни одного матча не провел – справедливо что его нет даже в расширенном списке.