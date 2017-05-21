Станислав Черчесов: "Справедливо, что Новосельцева нет даже в расширенном составе сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" заявил, что защитнику "Зенита" Ивану Новосельцеву не хватило игровой практики, чтобы попасть даже в расширенный состав национальной команды.
– Мы не имеем право вмешиваться в карьеру Новосельцева, – сказал Черчесов. – Он принял решение перейти в "Зенит" – там не играет. Когда постоянно не играешь с зимы – он ни одного матча не провел – справедливо что его нет даже в расширенном списке.
Солёный
Уралмашевец ... Луческу вообще понятия не имеет, кто такой Новосельцев - он, походу и не знал, что купили... да бомжи решили не усилить свой состав, а тупо долбануть конкурента... не случайно были разговоры, что они пытались еще и Азмуна с Нобоа прихватить, но не успели...
18:10
Уралмашевец
Черчесов был обязан общаться с Луческу по поводу Новосельцева. В противном случае - он просто не заинтересован в этом футболисте, о чем просто боится сказать.
18:04
sarkis1957
А его заранее предупреждали, что в Зените будет полировать лавку запасных! Это был его выбор. Боюсь, что он сломал себе карьеру и на прежний, "ростовский" уровень ему уже вернуться...
17:59