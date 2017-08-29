Станислав Черчесов: "Состояние Черышева вызывает беспокойство из-за постоянных травм"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что состояние полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева вызывает беспокойство из-за постоянных травм. 26-летний футболист восстанавливался от травмы мышцы бедра.

- Конечно, мы следим за всеми игроками, которые соответствуют определенному уровню, - цитирует ТАСС Черчесова. - Я с Черышевым разговаривал две недели назад лично, обсудили его состояние. Оно вызывает беспокойство, потому что он регулярно получает травмы и никак не может набрать ритм. Хотим мы или нет, он все время выбывает. Надеемся, что он будет здоров, наберет форму и будет ее стабильно показывать.