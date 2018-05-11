Станислав Черчесов: "Соперники в товарищеских матчах? Турция по стилю напоминает Уругвай"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему команда перед чемпионатом мира проведет товарищеские матчи с Австрией (30 мая, Инсбрук) и Турцией (5 июня, Москва).

– Перед ЧМ запланированы две контрольные игры с Австрией и Турцией. Почему именно эти команды?

– Было желание сыграть с командами, которые плюс-минус похожи на наших соперников на ЧМ-2018. Со всеми топ-сборными мы уже почти сыграли. Австрия – потому что будем как раз там проводить сборы, это местная команда, будет зрительский ажиотаж. Мы сделали кое-какие поправки по сравнению с подготовкой перед Евро-2016, там на матче с Чехией был полупустой стадион. И когда меня спросили, с кем играть в Австрии, я сказал, что только с местной сборной.

Если брать турок, то игра с ней идет нам на руку. Южная команда, больше напоминает Уругвай. Плюс мы должны ей ответные товарищеский матч. А сыграть с командой из африканского континента не удалось, у них уже все расписано. Плюс есть вопрос логистики. Думаю, что наша программа правильная и хорошая.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России встретится с комнадами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. (Михаил ГОНЧАРОВ)