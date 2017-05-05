Станислав Черчесов: "Со спортивным характером проблем у Дзюбы нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ подчеркнул, что не сомневается в желании нападающего "Зенита" Артема Дзюбы играть за главную команды страны. Однако, по словам тренера, он не может это делать из-за проблем со здоровьем.

– Не возникает ли ощущение, что не все страстно желают приезжать в сборную?

– Мы в оперативном режиме даем достаточно информации о состоянии игроков. Чтобы у любителей футбола не было неправильных мыслей, специально перед нашей встречей попросил прислать мне фотографию колена Дзюбы в начале нашего предыдущего сбора (показывает раздутое, с гематомой колено. – Прим. И.Р.). Да, он приехал с таким коленом. Мы сразу же об этом сообщили, но в СМИ информацию трактовали по-разному.

– Как восприняли слова Мирчи Луческу, что после сезона Дзюбе на лечение нужна пауза?

– Мы не вмешиваемся в дела клубов, поскольку любой футболист – это их актив. Аналогичная ситуация зимой была у Игоря Акинфеева, и клуб решил, что проведет ему чистку колена. Теперь он в порядке.

"Зенит" решил лечить Дзюбу иначе. Это право клуба. Опять же, мы и с докторами на контакте, все отслеживаем. И теперь ситуация такова: если у игрока и врачей будет понимание, что здоровье позволит ему сыграть на Кубке конфедераций, мы будем рады видеть его в команде. Но тогда и спрос будет стопроцентным.

Со спортивным характером проблем у Дзюбы нет. Мы знаем его с 18 лет, когда он у меня в "Спартаке" в основном составе играл. И желание играть в сборной у него, знаем, есть. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Остается только понять, насколько он будет готов сыграть на большом турнире. Это определят и медицина, и сбор, который он должен провести на соответствующем уровне. Дзюба необходим сборной здоровым и подготовленным.