Станислав Черчесов: "Смолов в матче с Турцией выложился полностью"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что остался доволен самоотдачей нападающего Федора Смолова в товарищеском матче с Турцией (0:0). По словам специалиста, он заменил игрока "Краснодара" из-за большой загруженности в клубе.

– Показалось, что в "Краснодаре" Смолов играет увереннее и наглее, чем это было в Турции. Не помню и того, чтобы в клубе после падений в штрафной, причем не раз, он начинал размахивать руками на судей и выключался из игры.

– Это первый матч, – подчеркнул Черчесов. – Другие партнеры, выезд, серьезный соперник. Смолов полностью выложился. Понятно, что у него было пару моментов. Не смотрел повтор, но кое-кто сказал, что в одном из них он был сбит, и могли давать пенальти. А то, что чуть-чуть на судью давление оказывал – это нормальное явление. Другое дело, что, оказывая это давление, надо не забывать бежать назад. Потому что в таких играх нюансы решают многое.

Но, повторяю, он выложился без остатка, и поменял я его потому, что все встречи в "Краснодаре" он играет от и до. График у них тоже жесткий, и думаю, что выход свежего Канунникова был правильным решением. Когда человек устал, по жаре отдал много сил, действует в таком режиме, могут быть какие-то травмочки. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова