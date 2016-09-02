01:44 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Смолов в матче с Турцией выложился полностью"

0
0
0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что остался доволен самоотдачей нападающего Федора Смолова в товарищеском матче с Турцией (0:0). По словам специалиста, он заменил игрока "Краснодара" из-за большой загруженности в клубе.

– Показалось, что в "Краснодаре" Смолов играет увереннее и наглее, чем это было в Турции. Не помню и того, чтобы в клубе после падений в штрафной, причем не раз, он начинал размахивать руками на судей и выключался из игры.

– Это первый матч, – подчеркнул Черчесов. – Другие партнеры, выезд, серьезный соперник. Смолов полностью выложился. Понятно, что у него было пару моментов. Не смотрел повтор, но кое-кто сказал, что в одном из них он был сбит, и могли давать пенальти. А то, что чуть-чуть на судью давление оказывал – это нормальное явление. Другое дело, что, оказывая это давление, надо не забывать бежать назад. Потому что в таких играх нюансы решают многое.

Но, повторяю, он выложился без остатка, и поменял я его потому, что все встречи в "Краснодаре" он играет от и до. График у них тоже жесткий, и думаю, что выход свежего Канунникова был правильным решением. Когда человек устал, по жаре отдал много сил, действует в таком режиме, могут быть какие-то травмочки. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ