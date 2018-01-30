Станислав Черчесов: "Смену поколений в сборной провели аккуратненько, без революций"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что его штабу удалось провести смену поколений в национальной команде. Специалист принял сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, 5 выиграла, 5 свела вничью, 6 проиграла.

- Принимая команду, я думал, что мы что-то сделаем. И мы делаем на ваших глазах, - сказал Чересов в эфире "России 24". - Думаю, мы аккуратненько, без революций смену поколений провели. У нас появляются игроки, которые могут заявить о себе на чемпионате мира.