Станислав Черчесов: "Шведы найдут, кем заменить Форсберга"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о матче Лиги наций со сборной Швеции. Он считает, что соперники найдут, кем заменить травмированного полузащитника Эмиля Форсберга.

- У сборной Швеции, по предварительной информации, не раньше 24 ноября вернется в общую группу Эмиль Форсберг, один из лидеров команды. Скорее всего, 20-го его в команде не будет. Насколько это повлияет на игру соперника?

- У каждой команды бывают проблемы, они их будут решать, - сказал тренер в интервью пресс-службе РФС. - Понятно, что Форсберг - хороший футболист. Он и в Калининграде это доказал. Но мы знаем, что у них есть игроки, которые могут его заменить. Не думаю, что у них что-то изменится. Тем более, рисунок игры у них все время одинаковый.

Матч Швеция - Россия состоится 20 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

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