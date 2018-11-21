13:33 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Шведы играли качественнее, поражение заслуженное"

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.Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов - о матче со сборной Швеции (0:2) в Лиге наций.

- Поражение - заслуженное. Шведы играли качественнее, - написал тренер в своем Инстаграме. -  Понятно, что у нас у первых появился момент, не забили выход один на один. Но в целом, мы не были до конца сбалансированы по той или иной причине.

 

Все о Лиге наций - здесь.

Швеция - Россия

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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