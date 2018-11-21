Станислав Черчесов: "Шведы играли качественнее, поражение заслуженное"

.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о матче со сборной Швеции (0:2) в Лиге наций.
- Поражение - заслуженное. Шведы играли качественнее, - написал тренер в своем Инстаграме. - Понятно, что у нас у первых появился момент, не забили выход один на один. Но в целом, мы не были до конца сбалансированы по той или иной причине.
Поражение - заслуженное. Шведы играли качественнее. Понятно, что у нас у первых появился момент, не забили выход один на один. Но в целом, мы не были до конца сбалансированы по той или иной причине. ⚽️ We deserved to lose as Swedes showed a better performance. We were the first to have a scoring opportunity but we did not exploit a breakaway. In general, our performance was not fully balanced for various reasons.
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